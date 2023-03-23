BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'ten transfer talebi! O yıldızı istedi

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları başladı. Siyah beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in transferdeki ilk talebi belli oldu. Tecrübeli hocanın, yönetimden flaş bir ismi istediği öğrenildi. İşte o futbolcu ve transferin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Özel Haber / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 23.03.2023- 15:10 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023- 15:14