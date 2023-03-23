Şampiyonluk şansı zora giren Beşiktaş'ta, gelecek sezonun planlamaları yapılmaya devam ediyor.
BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'ten transfer talebi! O yıldızı istedi
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları başladı. Siyah beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in transferdeki ilk talebi belli oldu. Tecrübeli hocanın, yönetimden flaş bir ismi istediği öğrenildi. İşte o futbolcu ve transferin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Özel Haber / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 23.03.2023- 15:10 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023- 15:14
Siyah beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, yeni sezon için transfer talebinde bulundu.
Başarılı çalıştırıcının, İngiltere Championship takımlarından Hull City'de forma giyen eski öğrencisi Ozan Tufan'ı istediği öğrenildi.