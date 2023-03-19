Forvete takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın İngiltere Championship ekiplerinden Reading'in golcüsü Lucas Joao'yu kadrosuna katmak istediği gündeme geldi.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Angolalı golcü: Lucas Joao!
Yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş önceliği forvet bölgesine verdi. Bir süredir arayışlarda bulunan siyah-beyazlılar, İngiliz ekibi Reading'in golcüsü Lucas Joao'yu gündemine aldı. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 19.03.2023- 06:40
Forvete takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın İngiltere Championship ekiplerinden Reading'in golcüsü Lucas Joao'yu kadrosuna katmak istediği gündeme geldi.
Takvim'in haberine göre; Ada basını, sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcu için Kartal'ın çalışma başlattığını öne sürdü.
Yaz transfer döneminde bonservis bedeli olmadan istediği takıma transfer olabilecek olan 29 yaşındaki futbolcuya Reading'in yeni sözleşme önermediği bildirildi.