Sezon başında West Ham United'dan kiralık olarak Beşiktaş'a gelen tecrübeli sol bek Arthur Masuaku'nun sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesine iki maç kaldı.
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Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 19.03.2023- 14:19
Sezon başında West Ham United'dan kiralık olarak Beşiktaş'a gelen tecrübeli sol bek Arthur Masuaku'nun sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesine iki maç kaldı.
Masuaku, Fenerbahçe ve Giresunspor maçlarına 11'de başlayıp en az 45 dakika oynaması halinde opsiyon maddesi geçerli olacak.
29 yaşındaki Arthur Masuaku, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 23 maçta 2 gol 3 asist kaydetti.