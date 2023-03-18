Beşiktaşlı Aboubakar'dan Fenerbahçe derbisi sözleri!
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile İstanbulspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 3-1 kazandı. Mücadele sonrası Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar açıklamalarda bulundu. Kamerunlu yıldız, oynanacak olan Fenerbahçe derbisini değerlendirdi.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 18.03.2023- 21:49 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023- 22:01
Aboubakar, Fenerbahçe derbisiyle ilgili soruya ise "Maçta göreceğiz. Bu tür maçları severim zaten. Maçı biz istekli oynayacağız" cevabını verdi.
"ÇALIŞMAYA VE SAVAŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"
Takımın seviye olarak her zaman en üstte olduğuna dikkat çeken Kamerunlu golcü, "Tabii ki her zaman oyuncular değişiyor. Hocalar değişiyor veya mantalite değişebiliyor. Ama Beşiktaş her zaman seviye olarak en üstte. Çok büyük farklar yok. Tabii ki farkındayım puan olarak gerideyiz. Şampiyonluktan uzağız biraz. Ama biz devam ediyoruz. Herkesin de gördüğü gibi çalışmaya ve savaşmaya devam ediyoruz. İşimizi ciddiye alıp, hedeflerimizi de ciddiye alarak bugün de olduğu gibi her maçımızı kazanmak için çıkıp devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Attığı golle ilgili ise Aboubakar, "İlk defa böyle iyi gol atmıyorum. Ama benim için her golün değeri aynı. Yani normal gol veya fantastik bir gol her zaman aynı şekilde etki ediyor skora. O yüzden benim için önemli olan gol atmak" dedi.