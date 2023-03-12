Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir’i 2-0’lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güneş, "Beşiktaş'a ters gelen bir rakiple oynadık, iyi bir rakipti. Bu dönemde oynamak belki de bir avantajdı. Oyuncularımız kazanma isteklerini yansıttı, teşekkür ediyorum." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'i 2-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İŞTE GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

"Eksiden bakarsanız eksiyi, artıdan bakarsanız artıyı görürsünüz. Nereden baktığınıza bağlı. Düşündüğümüz gibi üst seviyede bir oyun yoktu ama kazanmaya yeten bir oyun oldu. Beşiktaş'a ters gelen bir rakiple oynadık, iyi bir rakipti. Bu dönemde oynamak belki de bir avantajdı. Oyuncularımız kazanma isteklerini yansıttı, teşekkür ediyorum.

Vincent Aboubakar fiziksel olarak geride başladı. Benim oyuncum, onun hocası. Geldiği günden beri çalışıyor. Eksiğini biliyor, bocaladı. Daha iyi bir Aboubakar olacak."