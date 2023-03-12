BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da sürpriz ayrılık! Sezon sonunda...

Spor Toto Süper Lig'de beklediği neticelere ulaşamayan Beşiktaş'ta, gelecek sezon için çalışmalar da devam ediyor. Buna karşın siyah-beyazlılarda o futbolcudan sürpriz bir ayrılık talebi geldi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2023- 12:20