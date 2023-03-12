Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, devre arasında 5 futbolcuyla kadrosunu güçlendirdi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da sürpriz ayrılık! Sezon sonunda...
Spor Toto Süper Lig'de beklediği neticelere ulaşamayan Beşiktaş'ta, gelecek sezon için çalışmalar da devam ediyor. Buna karşın siyah-beyazlılarda o futbolcudan sürpriz bir ayrılık talebi geldi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 12.03.2023- 12:20
Siyah-beyazlılarda gelecek sezon çalışmaları devam ederken, sürpriz bir ayrılık gündeme geldi.
Fotomaç'ın haberine göre; Kara Kartal'ların genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun, sezon sonunda takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.