Orta sahasına takviye yapmakla ilgilenen Beşiktaş'ın radarına sürpriz bir oyuncu girdi…
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: İngiliz basını duyurdu! 'Türk Matthaus' Kartal'a
Beşiktaş devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar Hertha Berlin 2'de forma giyen ve "Türk Matthaus" olarak anılan isim için devreye girdi. Transferde ise İngiliz takımı rakip oldu. İşte o futbolcu ve detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 02.03.2023- 06:40
Siyah beyazlıların, Bundesliga takımlarından Hertha Berlin'in 2. takımında forma giyen Teoman Gündüz ile ilgilendiği ileri sürüldü.
İddiayı ortaya atan ise İngiliz medyası oldu. Daily Mail gazetesi, Premier Lig ekiplerinden Southampton'ın 2004 doğumlu oyuncuyla ilgilendiğini yazarken, Teoman'ı ezleyen takımlar arasında Beşiktaş'ın da olduğunu duyurdu.