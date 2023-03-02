BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: İngiliz basını duyurdu! 'Türk Matthaus' Kartal'a

Beşiktaş devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar Hertha Berlin 2'de forma giyen ve "Türk Matthaus" olarak anılan isim için devreye girdi. Transferde ise İngiliz takımı rakip oldu. İşte o futbolcu ve detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.03.2023- 06:40