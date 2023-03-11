Beşiktaş'ta son dönemde ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkatleri üzerine çeken Gedson Fernandes, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarından çıkmıyor. Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinden sonra performansı artan genç futbolcu için Alman kulübü harekete geçti.
TRANSFER HABERİ: Gedson Fernandes'e bir talip daha! Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?
Beşiktaş'ın bu sezonki en iyi transferlerinden biri olan Gedson Fernandes, ortaya koyduğu performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Siyah beyazlıların Portekizli yıldızına sürpriz bir talip daha çıktı. O kulüp sezon sonunda Beşiktaş'ın kapısını çalacak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Takvim'de yer alan habere göre, Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Bayer Leverkusen, 24 yaşındaki yıldızı transfer etmek için kolları sıvadı. Sezon sonunda Beşiktaş ile masaya oturması beklenen Leverkusen'in önereceği rakamın ise 15 milyon euro olacağı öğrenildi.
Siyah-Beyazlı kulüp, Gedson Fernandes'i astronomik bir teklif gelmediği sürece elden çıkarmak istemiyor