TRANSFER HABERİ: Gedson Fernandes'e bir talip daha! Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?

TRANSFER HABERİ: Gedson Fernandes'e bir talip daha! Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?

Beşiktaş'ın bu sezonki en iyi transferlerinden biri olan Gedson Fernandes, ortaya koyduğu performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Siyah beyazlıların Portekizli yıldızına sürpriz bir talip daha çıktı. O kulüp sezon sonunda Beşiktaş'ın kapısını çalacak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 11.03.2023- 06:40