Beşiktaş'ta 10'uncu sezonunu geçiren 40 yaşındaki Atiba Hutchinson vedaya hazırlanıyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da sezon sonu veda vakti! Atiba bırakıyor...
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Siyah-beyazlılarda yeni sezon öncesi kadro planlaması devam ediyor. Beşiktaş'ın emektar futbolcusu Atiba'nın ise sezon sonunda futbolu bırakacağı ve kulüpte görev alması bekleniyor. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 11.03.2023- 09:23
Son iki sezonda yaşadığı sakatlıklardan dolayı formu gerileyen Atiba, bu sezon sadece 7 maçta süre alabildi.