Milliyet'in derlediği habere göre; Teknik Direktör Şenol Güneş göreve geldikten sonra kaleyi Mert Günok'a kaptıran ve adeta kulübeye mahkum olan Ersin, kariyerine Avrupa'da devam etmeyi planlıyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Ersin Destanoğlu Avrupa'ya gidiyor!
Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu uzun zamandır yedek kulübesinde oturuyor. Kartal'da 3 kupalı sezonda kaleyi koruyan genç eldiven bu sezon Şenol Güneş'in teknik direktörlük görevi devralmasından sonra kulübeden pek fazla çıkamadı. Yaşının genç olması nedeniyle Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı ekipten Avrupa'ya gitmek istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi).
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 10.03.2023- 09:47
Sezon başında yakın arkadaşı Rıdvan Yılmaz'la birlikte Avrupa'ya açılmak isteyen Ersin bu hedefine ulaşamamıştı.
Sancılı bir dönemin ardından kulübeye çekilen Ersin daha sonra 2026'ya kadar geçerli sözleşme imzalamıştı.