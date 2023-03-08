Ara transfer dönemi sona ermesine rağmen Beşiktaş transfer çalışmalarını son sürat sürdürüyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta hedef Miha Zajc! İşte detaylar
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, yeni sezonda orta saha transferi için Miha Zajc'ı düşünüyor. Sloven futbolcu için Beşiktaş teklif götürecek. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)
Yeni Asır'da yer alan habere göre başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Şenol Güneş'in yaptığı toplantıda transferde ilk hedef olarak Miha Zajc belirlendi.
Slovenyalı merkez orta sahayı kadrosuna kazandırmayı planlayan Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda kulübüyle sözleşmesini tamamlamasını bekleyecek.