BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Fabio Borini ısrarı! Yapılan teklif...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, devre arası transfer döneminde Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut, Alexandru Maxim, Omar Colley ve Vincent Aboubakar'ı renklerine bağladı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini'yi de isterken, bu transfer ise gerçekleşmemişti. Kara Kartal, İtalyan oyuncu için yaptığı teklifi artırdı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.03.2023- 11:22