Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleri sebebiyle Gaziantep FK'dan ayrılan Alexandru Maxim ve Lazar Markovic için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.



"DINAMO KIEV İLE ANLAŞMIŞLARDI"



Romanya basınında yer alan habere göre; Beşiktaş ve Trabzonspor'a gitmeden önce hem Maxim ile hem de Markovic ile ilgilenen Dinamo Kiev, iki oyuncu ile anlaşma sağladı. Haberde, kulübün oyunculara savaş bölgesine gelecekleri için bonus maddeler içeren bir teklif hazırladığı ve sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlandığı yazıldı.



"KARAR ERTELENDİ"



Ancak Dinamo Kiev yöneticilerinin anlaşmaya dair verilen kararı ertelemeleri üzerine Maxim'in Beşiktaş'a, Markovic'in ise Trabzonspor'a kiralandığı ifade edildi.



Bu sezon Gaziantep FK formasıyla 25 resmi maça çıkan Alexandru Maxim 5 gol 6 asist kaydederken, takım arkadaşı Lazar Markovic 22 maçta 5 gol 3 asistlik katkı sağladı.