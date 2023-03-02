Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Ankaragücü ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 çalışması ile devam eden antrenman, çift kale taktik maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Ankaragücü maçı hazırlıklarına, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.