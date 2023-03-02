Brezilyalı yıldız Hulk, 2020-21 sezonunun devre arasında Beşiktaş'ın gündemine gelmiş fakat transfer gerçekleşmemişti. Sonrasında Everton'dan Cenk Tosun'u kiralayan siyah beyazlılarda Hulk transferinin neden yattığı belli oldu.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Hulk'ın menajerinden Beşiktaş itirafı!
Kariyerine ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro'da sürdüren Hulk, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın transfer gündemine gelmişti. 36 yaşındaki oyuncunun menajeri, siyah-beyazlılarla ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. İşte o sözler... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Takvim'in derlediği habere göre yıldız oyuncunun o dönem Türkiye temsilciliğini yapan menajer Oğuzhan Arslan, Hulk'un Beşiktaş'a neden gelmediğini açıkladı.
Bonservisi elinde olduğu için Hulk'un taliplerinin o dönem çok olduğunu vurgulayan Arslan, "Beşiktaş ve Sergen Yalçın, Hulk'u çok istiyordu fakat talipleri çoktu. Özellikle ülkesi Brezilya'dan da bazı kulüpler ilgilendi. Bu da Hulk'un aklını çeldi" dedi.