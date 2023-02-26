SON DAKİKA: Rachid Ghezzal ısınmada sakatlandı! Dele Alli ilk 11'de
Yaklaşık 4.5 ay sonra sahalara dönen Ghezzal konusunda sürpriz bir gelilme yaşandı. Beşiktaş'ta ısınmada sakatlanan Rachid Ghezzal yerine Dele Alli ilk 11'e dahil edildi.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 26.02.2023- 18:52 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023- 19:04
Siyah beyazlı ekipte Rachid Ghezzal, 4.5 ay sonra ilk 11'de yer aldı. Maç öncesi ısınmada sakatlanan Ghezzal, yerini Dele Alli'ye bıraktı.
Ghezzal, yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon sadece 6 lig maçında toplam 230 dakika görev yaptı. Cezayirli yıldız bu süreye 2 gol ve 1 asist sığdırdı.