Beşiktaş Antalyaspor maçında taraftarlar depremzede çocuklar için sahaya oyuncak attı
Süper Lig'in 14. haftasının erteleme maçında Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 04.17'inci dakikası oynanırken siyah-beyazlı taraftarlardan sahaya oyuncak atılarak depremzedelere destek geldi. İşte o anlar...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 26.02.2023- 19:18 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023- 19:35
Mücadelenin 04.17'inci dakikası oynanırken siyah-beyazlı taraftarlardan sahaya oyuncak atılarak depremzedelere destek geldi.
Cenk Tosun ve Maxim, Beşiktaş taraftarlarının sahaya oyuncak attığı esnada gözyaşlarına hakim olamadı.
İşte o anlar...