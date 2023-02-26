Beşiktaş'tan Dele Alli kararı! Transferde domino etkisi

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda, sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Dele Alli ile ilgili sürpriz bir karar alındı. İşte Kartal'ın o hamlesi... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2023- 09:20