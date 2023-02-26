Sol bek transferi yapmak için şartları zorlayan Beşiktaş'ta hali hazırda 15 yabancı oyuncu bulunuyor.
Beşiktaş'tan Dele Alli kararı! Transferde domino etkisi
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda, sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Dele Alli ile ilgili sürpriz bir karar alındı. İşte Kartal'ın o hamlesi... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 26.02.2023- 09:20
Yabancı sol bek gelmesi durumunda bir oyuncunun lisansının askıya alınması ya da sözleşmesinin feshedilmesi planlanıyor.