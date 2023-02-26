BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'a Abdu Conte önerisi!

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta sol bek konusunda menajerler tarafından sürpriz bir isim yönetime önerildi. Bu gelişmenin ardından oyuncunun son durumunu değerlendirecek olan şenol Güneş'in kararına göre hareket edilecek. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2023- 06:40