Transferi hızlı takımı Beşiktaş'ta harekektlilik devam ediyor... Takvim'in haberine göre kadrosuna bir sol bek eklemek isteyen Siyah-Beyazlılar'ın Ligue 1 takımlarından Troyes'da forma giyen 24 yaşındaki Portekizli yıldız Abdou Conte'yi gündemine aldığı öne sürüldü.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'a Abdu Conte önerisi!
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta sol bek konusunda menajerler tarafından sürpriz bir isim yönetime önerildi. Bu gelişmenin ardından oyuncunun son durumunu değerlendirecek olan şenol Güneş'in kararına göre hareket edilecek. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Transferi hızlı takımı Beşiktaş'ta harekektlilik devam ediyor... Takvim'in haberine göre kadrosuna bir sol bek eklemek isteyen Siyah-Beyazlılar'ın Ligue 1 takımlarından Troyes'da forma giyen 24 yaşındaki Portekizli yıldız Abdou Conte'yi gündemine aldığı öne sürüldü.
Önümüzdeki günlerde Conte için Fransız kulübü ile görüşmelere başlayacak Kara Kartal'da transfer için son kararı Teknik Direktör Şenol Güneş'in vereceği belirtildi.
STOPERDE DE GÖREV YAPABİLİYOR
Geçtiğimiz sezon Portekiz ekibi Moreirense'den 2.7 milyon Euro'ya Troyes'a transfer olan Conte, sol bekin yanı sıra stoper mevkisinde de görev yapabiliyor.