Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasının erteleme maçında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.



Beşiktaş - Antalyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.



BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.









BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ



Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Umut Meraş, Salih Uçan, Gedson, Redmond, Dele Alli, Muleka, Cenk Tosun



Antalyaspor: Ataberk, Bünyamin, Ömer, Veysel, Güray, Floranus, Fernando, Fredy, Ndao, Ghacha, Mehmedi



SİYAH BEYAZLILARDA 9 EKSİK

Erteleme karşılaşması olduğu için maçta sadece 13 Kasım'da tescilli futbolcuların forma giyeceği maçta Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Masuaku ile yeni transferler Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut, Vincent Aboubakar ve Alexandru Maxim görev alamıyor. 13 Kasım'da kadroda olan ancak ara transferde giden Emrecan, Montero ve Oğuzhan da bugün forma giyemiyor.



KARŞILAŞMANIN HAKEMLERİ

Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş – Antalyaspor mücadelesini Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Abdulkadir Bitigen'in yardımcılığını Mustafa Savranlar ve Anıl Usta yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi Tugay Kaan Numanoğlu.