Barinov'un menajerliğini yapan Banatin'in söylediği "Beşiktaş önce 4, sonra 5 milyon euro teklif yaptı" sözlerine de tepki gösteren Leonchenko, "Oyuncunun temsilcisinin söyledikleri doğru değil. 4-5 milyon euro'luk teklif almadık" açıklamasını yaptı.