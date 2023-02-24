Ara transfer döneminin ilk gününden bu yana Beşiktaş'ın gündemine gelen Dmitri Barinov için Lokomotiv Moskova'dan açıklama geldi.
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Barinov çıkmazı! Lokomotif Moskova cephesi konuştu
Devre arasında 5 futbolcuyu kadrosuna katan Beşiktaş, önlibero pozisyonuna da takviye yapmak istiyor. Siyah-beyazlı ekibin uzun zamandır planladığı Dmitri Barinov harekatda çıkmaza girdi. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 24.02.2023- 06:40
Fotomaç'ın haberine göre Rus ekibinin genel müdürü Vladimir Leonchenko, "Beşiktaş'tan Dmitri Barinov için aldığımız tek teklif 1.5 milyon euro ve sonraki satıştan paydı.
Bu teklifin bize uymadığını Beşiktaş'a söyledik ve başka teklif de almadık" diye konuştu.