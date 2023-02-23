Beşiktaş'ın Arjantin Ligi takımlarından CA Union'dan kadrosuna katmak istediği Lucas Esquivel'in, menajeri açıklamalarda bulundu. Genç oyucunun temsilcisi transfere dair çarpıcı ifadeler kullandı.
Beşiktaş'ın istediği Lucas Esquivel'in menajerinden olay açıklama! "Zorla takımda tuttular"
Beşiktaş'ın Arjantin Ligi takımlarından Union'dan transfer etmek istediği Lucas Esquivel ile ilgili flaş bir açıklama geldi. 21 yaşındaki genç oyuncunun menajeri, siyah beyazlıların teklifine rağmen Esquivel'in zorla takımda kaldığını ifade etti. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
21 yaşındaki futbolcunun menajeri Gustavo Goni siyah beyazlıların teklifini doğruladı. Goni, "Lucas için 3 kulüp devredeydi. Özellikle Türkiye'den Beşiktaş'ın yaptığı teklif harikaydı"