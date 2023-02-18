Sabah'ın haberine göre, Maxim'i de forvet arkasında hücumu yönlendirecek isim olarak değerlendiren teknik ekip, Hadziahmetovic'e ise savunma görevini verecek. Rosier de performansı tartışılan isimlerden biri. Onur'un bu doğrultuda 11'e aday olduğu ancak Güneş'in, Rosier'e yine şans verebileceği ifade edildi.