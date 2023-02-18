Beşiktaş ara transfer döneminin bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Kadrosunu 4 yeni isimle güçlendiren siyahbeyazlılar dünyaca ünlü bir yıldızı daha kadrosuna katmak için temaslara başladı. Kaliteli bir kanat oyuncusu almak isteyen Beşiktaş yönetiminin önüne sürpriz bir fırsat çıktı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Eden Hazard bombası! Transferde Icardi taktiği
Devre arasında kadrosunu 5 takviye ile güçlendiren Beşiktaş, yeni transferler için çalışmalarını sürdürüyor. Hücum hattını kuvvetlendirmek isteyen siyah-beyazlı ekip, Real Madrid'in Belçikalı yıldızı Eden Hazard'ı gündemine aldı. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Menajerlerin, Real Madrid kulübünün, PSG'nin Icardi transferinde G.Saray'a sağladığı kolaylığı; Beşiktaş'a sağlamak istediğini ilettiği belirtildi. Fotomaç'ın haberine göre Eden Hazard'ın maaşının çok küçük bir kısmının karşılanması durumunda Belçikalı oyuncunun siyah-beyazlıtakıma gönderilebileceğini ilettiler.
6 AY KİRALANACAK
Daha önce Pjanic ve Dele Alli gibi fırsat transferleri yapan ancak bu isimlerin beklenen performansları sergileyememesi nedeniyle sıkıntı bir sürece giren siyah-beyazlıların bu kez daha dikkatli davranacakları ifade edildi.