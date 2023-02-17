Beşiktaş Josef de Souza'nın sözleşmesi feshedildi
Beşiktaş, Josef de Souza'nın sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 17.02.2023- 12:33 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023- 12:40
Siyah-beyazlılar, 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'nın talebi üzerine ayrılık kararını kabul etti. Bu gelişmenin ardından fesih resmileşti.
Beşiktaş'tan ayrılan Josef de Souza, Çin ekibi Beijing Guoan ile iki yıllık anlaşma sağladı.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 resmi maça çıkan Josef, bu maçlarda 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.