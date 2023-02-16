Devre arası transfer dönemini hızlı geçiren Beşiktaş, kadrosuna Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmedovic, Omar Colley ve Onur Bulut'u kattı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta bir isim daha gönderildi!
Devre arası transfer dönemini hızlı geçiren Beşiktaş, kadrosuna 4 takviye yaptı. Bir yandan transferlere devam edecek olan siyah-beyazlı ekip, takımdan bazı isimleri de gönderiyor. Emrecan Uzunhan'ı Antalyaspor'a kiralayan Kara Kartal, bir ismi daha kiralık olarak gönderdi. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 16.02.2023- 18:25
Siyah-beyazlı kulüp, takviye dışında bazı isimleri de takımdan gönderiyor.
Emrecan Uzunhan'ı Antalyaspor'a kiralayan Beşiktaş, Oğuzhan Akgün'ü de Sakaryaspor'a sezon sonuna kadar kiralık gönderdi.