Beşiktaş, sol kanat için Roma'nın tecrübeli ismi Stephan El Shaarawy için girişimlerde bulundu.
Beşiktaş El Shaarawy transferinde ısrarcı!
Beşiktaş transfer haberi: Siyah-beyazlılarda kadroyu güçlendirmek için çalışmalara hız verildi. Kara Kartal, Roma'nın İtalyan kanat oyuncusu El Shaarawy için tüm şartları zorluyor. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 16.02.2023- 06:40
Hem İtalyan ekibiyle hem de 30 yaşındaki futbolcunun kendisiyle görüşen yönetim, kısmen olumsuz yanıt aldı.
El Shaarawy için Roma pazarlığa açık olsa da Mısır asıllı İtalyan futbolcu, "Şu an ayrılmayı düşünmüyorum. Sezon sonu görüşelim" yanıtı verdi.