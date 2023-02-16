Beşiktaş kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Ara transferde Wout Weghorst'la yollarını ayırırken Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut ve Omar Colley'i kadrosuna katan Beşiktaş, ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK'dan Alexandru Maxim'i sezon sonuna kadar kiraladı.
Beşiktaş Alexandru Maxim'i transfer etti! İşte sözleşme detayları
Beşiktaş transfer haberi: Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlılarda kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. Bu bağlamda Kara Kartal, Gaziantep FK'nın 10 numarası Maxim'i sezon sonuna kadar kiraladı. İşte transferin detayları... (BJK spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; Rumen futbolcu ile sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanacak. Alexandru Maxim'in kiralama sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da yer alacağı aktarıldı.
21 MAÇTA 4 GOL, 6 ASİST YAPTI
Beşiktaş, Federasyon'un yeni yürürlüğe koyduğu kurala göre, Maxim'in forma giydiği maçlarda 9 yabancı oyuncuyla sahaya çıkabilecek. 32 yaşındaki tecrübeli 10 numara, bu sezon 21 maçta 4 gol atıp 6 asist yaptı.