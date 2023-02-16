Kartal'ın anlaşmaya vardığı Rumen futbolcunun Beşiktaş'tan alacağı ücret de belli oldu. Maxim için kulübüne herhangi bir bedel ödemeyecek olan Beşiktaş, oyuncuya ise sezon sonuna kadar 400 bin euro ödeyecek. Maxim ile resmi sözleşmenin bugün imzalanması bekleniyor.