Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Georges-Kevin N'Koudou ile yolların ayrılmasına karar verildi.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta peş peşe ayrılıklar! N'Koudou'nun sözleşmesi feshediliyor
Beşiktaş'ta birçok ayrılık haberi üst üste geliyor. Siyah beyazlılar, Josef de Souza'nın ardından bir isimle daha yollarını ayırma karar aldı. Yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan N'Koudou ile erken fesihe gidiyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 15.02.2023- 18:05
SÖZLEŞME FESİH KARARI
Siyah-beyazlı yönetim, Tottenham'dan 4.5 milyon euro karşılığında bonservisinin %50'si satın alınan 28 yaşındaki Kamerunlu futbolcu ile fesih görüşmelerine başladı. Alacakların netleşmesinin ardından kısa bir süre içerisinde ayrılık resmileşecek.
ADANA DEMİRSPOR İSTİYOR
Öte yandan Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor, Beşiktaş ile yollarını ayıracak olan Georges-Kevin N'Koudou'ya talip oldu.