TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta peş peşe ayrılıklar! N'Koudou'nun sözleşmesi feshediliyor

Beşiktaş'ta birçok ayrılık haberi üst üste geliyor. Siyah beyazlılar, Josef de Souza'nın ardından bir isimle daha yollarını ayırma karar aldı. Yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan N'Koudou ile erken fesihe gidiyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2023- 18:05