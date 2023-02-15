Beşiktaş Kulübü, tüm ülkemizi yasa boğan depremin ardından bölgenin yaralarını sarmak için çabalarını sürdürüyor.
Beşiktaş'tan depremzedeler için yardım turnuvası! Dünya devleriyle oynayacak
Son dakika haberleri... Beşiktaş Kulübü, gelirleri afetzedelere gönderilecek olan bir yardım turnuvası düzenlenmesi adına bir karar aldı. Siyah beyazlı ekip; bu karar dahilinde yapılacak turnuvada, dünya devleriyle karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 15.02.2023- 10:49
Siyah beyazlılar, bu kapsamda bir turnuva düzenlenmesi noktasında da harekete geçti. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş kulübü, Avrupa'nın dev kulüplerinden biriyle yardım maçı yapmak için girişimlere başladı.