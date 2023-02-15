Beşiktaş'tan depremzedeler için yardım turnuvası! Dünya devleriyle oynayacak

Son dakika haberleri... Beşiktaş Kulübü, gelirleri afetzedelere gönderilecek olan bir yardım turnuvası düzenlenmesi adına bir karar aldı. Siyah beyazlı ekip; bu karar dahilinde yapılacak turnuvada, dünya devleriyle karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2023- 10:49