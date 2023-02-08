Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonu bitecek 9 oyuncunun büyük çoğunluğu ile yollar ayrılacak. Ancak vedalar bununla sınırlı kalmayacak.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - 3 Kartal sezon sonu yolcu!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sezon sonu takımdan gönderilecek isimler de belirlenmeye başladı. 9 futbolcu ile sözleşmesi sona erecek olan siyah-beyazlı ekipte 3 isim, sezon sonu yolcu. İşte haberin detayları. | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 08.02.2023- 06:40
Sabah'ın haberine göre beklentileri karşılayamayan Umut Meraş, lisansı çıkarılmayan Utku Yuvaluran ve teknik direktör Şenol Güneş'in gelişiyle formaya hasret kalan Ersin Destanoğlu yazın takımdan ayrılmayı planlıyor.
Ersin'in menajer değişikliğine gittiği ve önümüzdeki sezon Avrupa'da forma giymeyi hedeflediği belirtildi.