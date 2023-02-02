Beşiktaş'ın Karagümrük ile 1-1 berabere kaldığı maçta öne çıkan isimlerden biri Tayfur Bingöl oldu. Sezon başında Alanyaspor'dan transfer edilen 30 yaşındaki oyuncu son haftalarda ilk 11'de şans buluyor.
Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl farkı! Şenol Güneş'in yeni jokeri oldu
Beşiktaş haberi: Siyah-beyazlıların sezon başında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl, gösterdiği performansla alkış topladı. Başarılı futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş tarafından birden fazla bölgede oynatıldı ve adeta joker oldu. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 02.02.2023- 09:49
Fotomaç'ın haberine göre; Tayfur Bingöl'ün mevkisi hemen hemen her maç değişiyor... Siyah beyazlı forma ile 16 resmi müsabakada görev alan Tayfur Bingöl, bu süreçte 6 farklı mevkide oynadı.
Sadece 2 maç üst üste aynı mevkide şans bulan deneyimli futbolcu, Ümraniyespor ve Galatasaray maçlarında sağ bekte yer almıştı.