Kartal, 25 yaşındaki Bosna Hersekli oyuncuya karşılık yeşil-beyazlı kulübe 3.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Hadziahmetovic'in performansına bağlı olarak Konyaspor'a maksimum 1 milyon euroluk ek ödeme de yapılacak.