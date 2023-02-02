Transferde 6 numaraya odaklanan Beşiktaş uzun süredir peşinde olduğu Amir Hadziahmetovic'i renklerine bağladı. Siyah-beyazlılar ile Arabam.com Konyaspor arasındaki kıran kırana pazarlıklar anlaşmayla sonuçlandı.
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Amir Hadziahmetovic planı! Sivasspor maçında oynayacak mı?
Süper Lig'de topladığı 39 puanla 4. sırada bulunan Beşiktaş, kadrosunu Koynaspor'dan Amir Hadziahmetovic ile güçlendirdi. Siyah-beyazlılar Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Kartal'da teknik direktör Şenol Güneş, Boşnak orta saha için kararını verdi. İşte detaylar...
Kartal, 25 yaşındaki Bosna Hersekli oyuncuya karşılık yeşil-beyazlı kulübe 3.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Hadziahmetovic'in performansına bağlı olarak Konyaspor'a maksimum 1 milyon euroluk ek ödeme de yapılacak.
Beşiktaş'a gelebilmek için 400 bin euro (815 bin lira) alacağından vazgeçen Hadziahmetovic, siyah-beyazlı kulüple 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Deneyimli oyuncu yıllık net 1.2 milyon euro kazanacak.