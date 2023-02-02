Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan'a Antalyaspor ve İstanbulspor talip oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 2 ekibi Fraport TAV Antalyaspor ve İstanbulspor, Beşiktaş'ın 21 yaşındaki defans oyuncusu Emrecan Uzunhan için kiralık teklifi sundu. Son kararı teknik direktör Şenol Güneş verecek. | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Ara transfer döneminde Beşiktaş, hareketli saatler geçiriyor. A Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş'ın genç defans oyuncusu Emrecan Uzunhan'a Antalyaspor ve İstanbulspor'dan kiralama teklifi geldi. Son kararı teknik direktör Şenol Güneş verecek.

21 yaşındaki Emrecan Uzunhan, kariyerine Galatasaray altyapısında başladı ardından İstanbulspor altyapısına geçti. Genç futbolcu sezon başında İstanbulspor'dan 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'a transfer olmuştu. 1.89 boyundaki Emrecan Uzunhan, stoper olarak görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.