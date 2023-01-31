Karagümrük - Beşiktaş maçı öncesi Şenol Güneş:Saiss bizim oyuncumuz
Karagümrük - Beşiktaş maçı öncesi Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güneş, "Saiss bizim oyuncumuz ve bugün onunla başlamadık. Saiss tecrübeli oyuncu." dedi.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 31.01.2023- 19:31 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023- 19:36
İŞTE GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:
Rakibimizin usta oyuncuları var. Çok gol atana ve çok gol yiyen bir takım. Biz de bunlara göre plan yaptık.
Saiss bizim oyuncumuz ve bugün onunla başlamadık. Saiss tecrübeli oyuncu.