Siyah-beyazlılar orta sahaya mutlaka takviye yapacak.
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Mohamed Kaba'da diretiyor! Yeni teklif...
Süper Lig'deki son 5 maçından galip gelen Beşiktaş, şampiyonluk yarışına tutundu. Siyah-beyazlı ekip sezon sonunda kupanın sahibi olmak istiyor. Bu yönde çalışmalarını sürdüren Kartal, orta sahaya takviye yapacak. Mohamed Kaba için teklif yapan Beşiktaş, red cevabı aldı. Siyah-beyazlı ekip teklifi yeniledi. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 30.01.2023- 06:40
Listenin ilk sırasında WBA'dan Okay Yokuşlu yer alıyor.
Ancak bu transferde pürüz çıkması halinde alternatifsiz kalmamak için farklı oyuncularla da görüşmelerini sürdürüyor.