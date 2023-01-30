Beşiktaş'ta orta sahaya yapılacak transfer için bekleyiş sürüyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'da Amir Hadziahmetovic ısrarı! İşte yapılan son teklif
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren siyah beyazlı ekipte gözler yapılacak olan takviyelere çevrildi. Kara Kartal, gündemindeki isim olan Amir Hadziahmetovic transferinde ısrarını sürdürüyor. İşte ayrıntılar...
Siyah-beyazlılar, listenin üst sıralarında yer alan Amir Hadziahmetovic için Konyaspor ile temaslarına devam ediyor.
Daha önce 25 yaşındaki orta saha için 3 milyon Euro bonservis + 500 bin Euro bonus ve kiralık bir oyuncu teklifi yapan Beşiktaş, yeşilbeyazlıların takastaki futbolcuyu bonservisiyle istemesine olumsuz yanıt verdi.