Aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışına tutunan Beşiktaş, transfer harekatını sürdürüyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip, Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna kattı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Amir Hadziahmetovic transferinde mutlu son!
Aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışına tutunan Beşiktaş, transfer harekatını sürdürüyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip, Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna kattı.
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Yayın Tarihi: 30.01.2023- 22:53 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023- 22:54