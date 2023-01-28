Konuyla ilgili olarak konuşan Sky Sports muhabiri Kaveh Solhekol şu ifadeleri kullandı:

"Manchester United'ın Wout Weghorst'un takıma yerleşme şeklinden memnun olduğunu duydum. Pek çok insan onun için bir hamle yapıldığında şaşırdı ama Erik ten Hag, kulüpte Weghorst profilinde bir oyuncuya ihtiyaç olduğunu hissetti.

Yaza kadar kiralık olarak imzaladığını hepimiz biliyoruz ve oyuncunun dün söylediklerinden anladığım kadarıyla mümkün olduğu kadar uzun süre kalmak istiyor ve şu anda her şeyi doğru yapıyor.

United, onun hem saha içinde hem de saha dışında yaptıklarından çok memnun ve bana onun örnek bir profesyonel olduğu söylendi."