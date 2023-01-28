Devre arasında transfer döneminde Weghorst, Beşiktaş'la olan kiralık sözleşmesini sonlandırdı.
Manchester United Weghorst için kararını verdi! Bonservisi alınacak mı?
Manchester United, devre arası transfer döneminde teknik direktör Erik ten Hag'ın özel isteğiyle Weghorst'u kadrosuna dahil etmişti. Beşiktaş'la kiralık olan sözleşmesini sonlandıran Hollandalı golcü, İngiliz devine 6 aylık kiralık sözleşmeye imza atmıştı. Kırmızı Şeytanlar, Weghorst'un geleceğiyle ilgili olarak kararını verdi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Hollandalı golcü, 6 aylık bir sözleşmeye İngiliz devi Manchester United'a imzayı attı.
İngiliz basını, 30 yaşındaki golcünün geleceğiyle ilgili olarak flaş bir iddia ortaya attı.