Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili İsveç medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal aradığı stoperi buldu! Hedefteki isim Aiham Ousou
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği hız kazandı. Siyah beyazlı ekip teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda stoper arayışlarına başlamıştı. Yönetim aradığı ismi buldu. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 25.01.2023- 06:40
Sportbladet'in haberine göre Beşiktaş, Slavia Prag forması giyen 23 yaşındaki İsveçli stoper Aiham Ousou için 3.5 milyon Euro teklif etti.
Takvim'in haberine göre; Slavia Prag, yaklaşık 5 milyon Euro talep ediyor.