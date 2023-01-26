Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 21'inci haftasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlı ekip, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışıldı. Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip yarın saat 20.00'de Vodafone Park'ta Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

ABOUBAKAR'IN ONBİRDE OLMASI BEKLENİYOR

Teknik direktör Şenol Güneş'in yeni transfer Vincent Aboubakar'ı yarın onbirde sahaya sürmesi bekleniyor.

Eksik futbolculardan dolayı maç kadrosunda zorunlu değişiklikler yapacak olan Güneş'in, Rosier'in yerine sağ beke Necip'i yazması büyük ihtimal. Sağ bekteki Tayfur alternatifi ise, tecrübeli futbolcunun iki maçtır orta sahada başarılı olmasından dolayı zayıf bir ihtimal olarak duruyor. Yine defanstaki cezalı bir başka futbolcu Saiss'in yerine de Welinton oynayacak. Bu değişimlerden sonra Güneş'in defans kurgusu Necip, Tayyip Talha, Welinton ve Masuaku olacak.

Orta sahada Salih, Tayfur ve Gedson üçlüsünü bozması beklenmeyen Şenol Güneş'in, hücum hattında Beşiktaş'a 3. kez geri dönen Aboubakar'ı onbire yazması en çok beklenen gelişme durumunda. Aboubakar'ın onbirde oynaması durumunda Cenk Tosun sağ tarafa geçerken, sol kanatta N'Koudou görev yapacak.

Beşiktaş'ın Alanyaspor karşısındaki muhtemel onbiri; Mert - Necip - Tayyip Talha - Welinton - Masuaku - Salih - Tayfur - Gedson -Cenk -N'Koudou - Aboubakar şeklinde.

CENK, MASUAKU VE GEDSON CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

3 sarı kartı olan Cenk, Masuaku ve Gedson kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek, 22. haftada oynanacak Karagümrük maçında takımdaki yerlerini alamayacak.