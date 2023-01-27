Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u ağırladı. Mücadele öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar, takıma yeniden transfer edilen Vincent Aboubakar'a sevgi gösterilerinde bulundu. Kamerunlu golcü, buna karşılık olarak taraftarları selamladı.
Beşiktaş - Alanyaspor maçı öncesi Vodafone Park'ta Aboubakar'a sevgi gösterisi!
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor’u konuk etti. Karşılaşma öncesinde siyah beyazlı taraftarlar Beşiktaş'ta 3. dönemine başlayan Vincent Aboubakar'a sevgi gösterisinde bulundu.
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Yayın Tarihi: 27.01.2023- 19:22