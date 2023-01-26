Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in A Milli Takım'dan eski öğrencisi Kaan Ayhan'ı gündemine almıştı.
Beşiktaş'ta Kaan Ayhan transferinde mutlu son! İşte anlaşma detayları
Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı gündemine almıştı. İtalyan basını, bu transferin 2 gün içerisinde gerçekleşeceğini iddia ederken; siyah-beyazlıların milli oyuncu için ödeyeceği rakamı da belirtti. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Bora Salgın| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 26.01.2023- 11:29
Milli yıldızın transferine ilişkin gelişmeyi İtalyan basını duyurdu.
Tutto Mercato'nun haberine göre; siyah-beyazlılar, Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmaya çok yakın.