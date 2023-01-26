Beşiktaş'ta Josef de Souza şoku!
Beşiktaş'a Josef de Souza'dan kötü haber geldi. Siyah beyazlıların Brezilyalı futbolcusunun 3-4 hafta daha formasından uzak kalacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 26.01.2023- 10:26
ACELECİ DAVRANILMAYACAK
Siyah-beyazlı teknik heyet tıpkı Rachid Ghezzal'da olduğu gibi Josef için de aceleci davranmayacak. Deneyimli futbolcu ağrıları tamamen geçtikten ve kendisini iyi hissetmeye başladıktan sonra takıma dönecek.
Bu arada 11 Şubat'ta 34 yaşına girecek olan Josef'in sezon sonu bitecek sözleşmesinde kulüp taraflı 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor. Brezilyalı futbolcunun sakatlık durumunun olumsuz seyretmesi halinde bu opsiyonun kulüp tarafından kullanılmayacağı ileri sürülüyor.