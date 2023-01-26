Beşiktaş'ta transfer çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - İspanya basınından sürpriz iddia! Kartal'a Danimarkalı orta saha
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş, devre arası transfer döneminde takviye yapmak istiyor. Orta sahayı güçlendirmek isteyen siyah-beyazlı ekip gözünü İspanya'ya çevirdi. İşte haberin detayları. | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 26.01.2023- 06:40
Siyah-beyazlıların orta sahaya yapılacak takviye için hazırladıkları listedeki bir isim de Thomas Delaney oldu.
Fotomaç'ın İspanyol basınından derlediği habere göre, Sevilla'da forma giyen ve kulübüyle 2 senelik daha sözleşmesi bulunan Danimarkalı ön liberonun Beşiktaş tarafından kiralık olarak istendiğini duyurdu.