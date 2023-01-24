NEDEN OLMASIN?

Hırvat savunma oyuncusu, forma giydiği süre boyunca hem teknik direktörlerin vazgeçilmezi olmuş, hem de tarafların takdirini toplamıştı. Ancak, Nisan ayı sonunda 34 yaşına girecek olan Vida'nın menajerinin FIFA'ya gitmesi ve kulübü şikayet etmesi Başkan Çebi'yi oldukça kızdırmıştı. Fotomaç'ın haberine göre; özellikle Aboubakar'ın dönüşüne izin verilmesi ise Vida'nın dönüşüne de "neden olmasın" denebileceği şeklinde yorumlanıyor. Hırvat stoperin menajerine şu ana kadar bir cevap verilmedi. Vida'yla ilgili son karar Başkan Çebi, Kazancı ve Güneş'in yapacağı üçlü görüşmenin ardından verilecek.