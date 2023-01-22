Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede kazanan taraf 2-0'lık skorla siyah beyazlılar oldu. Müsabaka sonrası yeni transfer Vincent Aboubakar açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta yeni transfer Vincent Aboubakar, Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Öncelikle başkanımıza, menajerime, hocamıza, takım arkadaşlarıma, taraftarlarıma teşekkür ediyorum 3. defa gelmemi sağladıkları için. Beşiktaş'a gelmek gururdur. Şampiyonluk için oynamak benim için çok önemli. Beşiktaş'a döndüğüm için çok mutluyum!"

"Beşiktaş benim için her zaman bir seçenek. Buradaki herkesi tanıyorum. Beşiktaş benim ailem."

"Takımda kazanma ruhu var. Devam edeceğiz kazanmaya. Zor bir lig. Beşiktaş'ın hak ettiği yer her zaman zirvedir, şampiyonluklardır."