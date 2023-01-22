Manchester United'ın efsane ismi Roy Keane, Beşiktaş'tan ayrılan ve İngiliz ekibine imza atan Wout Weghorst ile ilgili açıklamalarda bulundu. Keane, Hollandalı yıldızın transferine eleştiri getirdi.
BEŞİKTAŞ HABERİ: Wout Weghorst transferine flaş eleştiri! "Büyük bir kumar"
İngiliz futbol efsanesi Roy Keane, Beşiktaş'tan ayrılarak Manchester United'a imza atan Wout Weghorst ile ilgili açıklamalarda bulundu. Keane, İngiliz devinin 30 yaşındaki golcüyü kadrosuna katarak büyük bir kumar oynadığı ifade etti. İşte Keane'in o sözleri... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 23.01.2023- 00:54
Kırmızı Şeytanlar'ın, Arsenal'e 3-2 kaybettiği mücadele öncesi Sky Sports'a konuşan Keane, "Manchester United Weghorst'u transfer ederek risk aldı"
"United, Weghorst'u sezon sonuna kadar geçici bir hamle olarak değerlendirse de bu büyük bir kumar"