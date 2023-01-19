out Weghorst'un ayrılığı sonrası eski gözdesi Vincent Aboubakar ile temasa geçen Beşiktaş, nihai sonuca ulaşmak üzere.
Yaklaşık 10 gündür kulübü Al Nassr ile fesih görüşmeleri yapan Kamerunlu golcünün bu gece tüm işlemleri bitireceğini Beşiktaş yönetimine bildirdiği öğrenildi. Vincent Aboubakar için özel uçak ayarlayan siyah-beyazlılar, golcü futbolcuyu yarın İstanbul'a getirmeyi planlıyor.
Beşiktaş'ta 3'üncü dönemini yaşayacak olan Aboubakar ile 1 yılı opsiyonlu 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Aboubakar'ın geliş tarihi belli oldu!
Al-Nassr ile sözleşmesini fesheden Vincent Aboubakar, yarın Beşiktaş'la sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 19.01.2023- 21:22 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023- 21:30
out Weghorst'un ayrılığı sonrası eski gözdesi Vincent Aboubakar ile temasa geçen Beşiktaş, nihai sonuca ulaşmak üzere.