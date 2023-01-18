BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Vincent Aboubakar açıklaması! Sözleşme feshi ve imza...

Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un sürpriz ayrılığı sonrası bu mevki için gündeme gelen ilk isim Vincent Aboubakar olmuştu. Siyah-beyazlılar Al Nassr ile sözleşmesini feshetmesi beklenen eski oyuncusu Vincent Aboubakar için girişimlere başlarken, konuyla ilgili Beşiktaş'tan açıklama geldi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 18.01.2023- 15:21